Путин вспомнил, как валил лес в Коми и оценил идею по отправке студотрядов в новые регионы

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами 25 января предался ностальгии и вспомнил свою работу в студотрядах.



Как сообщает ТАСС, гарант в те времена работал в Коми, рубил лес для линий высоковольтных электропередач в тайге и участвовал в постройке домов. По словам Путина, это была тяжелая, но полезная работа.



Лидер страны хорошо отнесся к идее развернуть «всероссийскую студенческую стройку» в новых субъектах РФ. При этом он отметил, что там пока не безопасно для учащихся вузов.



«Если в массовом порядке студенты там будут работать, — просто за каждым не уследишь», — констатировал президент.

