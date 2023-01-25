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    Путин вспомнил, как валил лес в Коми и оценил идею по отправке студотрядов в новые регионы

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    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами 25 января предался ностальгии и вспомнил свою работу в студотрядах.

    Как сообщает ТАСС, гарант в те времена работал в Коми, рубил лес для линий высоковольтных электропередач в тайге и участвовал в постройке домов. По словам Путина, это была тяжелая, но полезная работа.

    Лидер страны хорошо отнесся к идее развернуть «всероссийскую студенческую стройку» в новых субъектах РФ. При этом он отметил, что там пока не безопасно для учащихся вузов.

    «Если в массовом порядке студенты там будут работать, — просто за каждым не уследишь», — констатировал президент.

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