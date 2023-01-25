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    Путин включил госзаказ на литературу и искусство в задачи культурной политики России

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    В России необходимо сформировать государственный заказ на произведения литературы и искусства, которые сохраняют и популяризуют традиционные российские ценности. Это стало одной из задач государственной культурной политики, новая редакция основ которой утверждена указом президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 25 января.

    В задачи государства, как отмечается, также включено формирование госзаказа на создание телерадиопрограмм и интернет-ресурсов, соответствующих целям и задачам государственной культурной политики.

    В декабре Владимир Путин поручил правительству заняться популяризацией героев российской истории и фольклора, которые также должны отвечать традиционным ценностям. Их изображения в том числе должны использоваться при производстве сувениров, печатной и изобразительной продукции.

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