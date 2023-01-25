    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как -2

    4 м/с, ю-з

    761мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.75eur74.69

    На фоне роста турпотока в Казань приходят федеральные гостиничные бренды

    605
    обсудить

    Becar Asset Management и ГК «Новастрой» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается строительство четырехзвездочного отеля в центре Казани под федеральным брендом.

    Соглашение подразумевает, что казанский партнер займется строительством, а Becar — управлением объектом.

    По данным Becar, турпоток в Казань в 2022 году вырос на 11%, до 3,3 млн человек, а к 2030 году местные власти планируют достичь показателя в 5 млн человек в год.

    — Такие рекордные показатели туристического потока требуют создания современной туристической инфраструктуры, в том числе и гостиничной, — отметила Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management. — Импульс развитию внутреннего туризма был дан еще в середине 2020-го на фоне всем известных событий. После прекращения авиасообщения с большинством европейских стран это развитие еще больше усилилось. Конечно, южные направления росли опережающими темпами, однако динамика была положительной по всей стране.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close