На фоне роста турпотока в Казань приходят федеральные гостиничные бренды

Becar Asset Management и ГК «Новастрой» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается строительство четырехзвездочного отеля в центре Казани под федеральным брендом.

Соглашение подразумевает, что казанский партнер займется строительством, а Becar — управлением объектом.

По данным Becar, турпоток в Казань в 2022 году вырос на 11%, до 3,3 млн человек, а к 2030 году местные власти планируют достичь показателя в 5 млн человек в год.

— Такие рекордные показатели туристического потока требуют создания современной туристической инфраструктуры, в том числе и гостиничной, — отметила Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management. — Импульс развитию внутреннего туризма был дан еще в середине 2020-го на фоне всем известных событий. После прекращения авиасообщения с большинством европейских стран это развитие еще больше усилилось. Конечно, южные направления росли опережающими темпами, однако динамика была положительной по всей стране.

