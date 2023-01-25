В Выборгском районе откроются два офиса врача общей практики и стоматологический кабинет

На Манчестерской улице в Выборгском районе откроется отделение детской городской поликлиники № 11, способное обслужить до 3 тысяч детей, а также офис врача городской поликлиники № 104. Как уточняют в холдинге Setl Group, по соседству, на перекрестке проспектов Мориса Тореза и Светлановского, откроется стоматологический кабинет.
Прием в детском консультативно-диагностическом отделении будут проводить три участковых врача-педиатра, отделение рассчитано на 50 посещений в смену. Еще здесь будут принимать узкие специалисты: невролог, детский кардиолог, детский эндокринолог. В соседнем помещении откроется офис врача городской поликлиники № 104 с возможностью принять до 72 человек за смену. За прием взрослых здесь будут отвечать шесть терапевтов.
Оба офиса врачей общей практики, детский и взрослый, расположатся на территории ЖК Svetlana Park. Сейчас в поликлинических отделениях ведется отделка и оборудование врачебных кабинетов, после завершения этих работ они откроются.
А на перекрестке Светлановского проспекта и проспекта Тореза в ЖК «Панорама парк Сосновка» выделили помещение на первом этаже для другого лечебного кабинета — стоматологического, на 150 посещений в смену.