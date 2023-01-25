В 2023 году на Парнасе построят девятый детский садик на 280 мест

В Выборгском районе началось строительство детского садика, рассчитанного на 280 детей. Трехэтажное здание появится в квартале, ограниченном улицами Николая Рубцова, Федора Абрамова, Заречная и Толубеевским проездом.
Всего здесь будет 12 групп для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет, два зала для гимнастики и музыки, бассейн, помещения для кружков и учебы. Рядом садиком появятся площадки для отдыха, спорта и игр.
Застройщик уже провел тендер и выбрал подрядчиков. Сейчас на площадке подготовили временные дороги и земельный участок для строительства. Все строительно-монтажные работы, внутреннюю отделку и благоустройство территории планируется завершить в четвертом квартале этого года. Садик станет девятым на территории проекта «Северная долина».
Развитие территории вблизи станции метро «Парнас» началось более 10 лет назад. Основатель компании, промышленник Олег Дерипаска предложил тогда комплексный подход к развитию новых районов с акцентом на социальные объекты. За это время девелопер построил 7 детских садов и 4 школы, строятся еще две школы и два сада, а также две отдельно стоящие поликлиники- взрослая и детская
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