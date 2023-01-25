В 2023 году на Парнасе построят девятый детский садик на 280 мест

В Выборгском районе началось строительство детского садика, рассчитанного на 280 детей. Трехэтажное здание появится в квартале, ограниченном улицами Николая Рубцова, Федора Абрамова, Заречная и Толубеевским проездом.



Всего здесь будет 12 групп для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет, два зала для гимнастики и музыки, бассейн, помещения для кружков и учебы. Рядом садиком появятся площадки для отдыха, спорта и игр.



Застройщик уже провел тендер и выбрал подрядчиков. Сейчас на площадке подготовили временные дороги и земельный участок для строительства. Все строительно-монтажные работы, внутреннюю отделку и благоустройство территории планируется завершить в четвертом квартале этого года. Садик станет девятым на территории проекта «Северная долина».

