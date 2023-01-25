Госдума приняла закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов с весны

Государственная дума в ходе пленарного заседания 25 января приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без персональных данных с начала марта текущего года.



В отчётной информации по доходам и расходам не будут указывать личностные данные таких госслужащих. Содержаться будет только обобщённая, статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений. В том же документе есть поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе.

