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    Госдума приняла закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов с весны

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    Государственная дума в ходе пленарного заседания 25 января приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без персональных данных с начала марта текущего года.

    В отчётной информации по доходам и расходам не будут указывать личностные данные таких госслужащих. Содержаться будет только обобщённая, статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений. В том же документе есть поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе.

    Законопроект также уточняет, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях законодательного органа в течение полугода, это может стать поводом для прекращения его полномочий.

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