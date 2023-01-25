Килограммы и миллионы. Бизнес наркофермеров из Песочного зарубили на корню

В Петербурге завершили расследование дела о дерзком бизнесе наркофермеров, которые, по предварительным данным, выращивали товар в поселке Песочный. Обвиняют в этом компанию из восьми человек.

Бизнес был организован осенью 2021 года, сообщает 25 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Следствие полагает, что в двух частных домах оборудовали теплицы, где наркотики выращивали и перерабатывали, а потом фасовали и отправляли на «закладки». Для этого «предприниматели» открыли интернет-магазин.

Работала схема недолго: через два с половиной месяца подозреваемых задержали. Организаторами были 38-летний ранее судимый мужчина и 32-летний бухгалтер и администратор онлайн-магазина, фасовщиками — 38-летняя женщина и 41-летний мужчина, а ответственными за тайники — две 21-летние девушки и двое мужчин (39 и 40 лет).



В Песочном при обыске нашлись 37 кустов наркотического растения и 150 граммов готового вещества. Позже дома у фигурантов обнаружились почти 1300 пакетиков с запрещенным и около 3,5 килограмма нерасфасованных наркотиков. На счетах предполагаемых преступников арестовали более 2 миллионов рублей.

