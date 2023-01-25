Восстановить связи и устроиться на работу. Госдума приняла закон о социальной адаптации осужденных

Госдума приняла закон о создании института пробации осужденных — их социальной адаптации и реабилитации. Об этом 25 января сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



Отмечается, что закон «будет способствовать эффективной адаптации граждан в обществе, восстановлению социально полезных связей, трудоустройству». ФСИН будет вести единый реестр участников пробации, а меры к каждому из них будут применять, учитывая обстоятельства и особенности его личности.

В документе упомянуты разные виды пробации. Исполнительная касается лиц в трудной жизненной ситуации, наказания которых не связаны с изоляцией от общества; пенитенциарная — тех, кому назначили принудительные работы или лишение свободы; постпенитенциарная — уже освободившихся. НКО, общественные объединения и религиозные организации смогут создавать центры пробации, в том числе чтобы предоставить осужденным временное место пребывания.