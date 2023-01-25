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    Восстановить связи и устроиться на работу. Госдума приняла закон о социальной адаптации осужденных

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    Госдума приняла закон о создании института пробации осужденных — их социальной адаптации и реабилитации. Об этом 25 января сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

    Отмечается, что закон «будет способствовать эффективной адаптации граждан в обществе, восстановлению социально полезных связей, трудоустройству». ФСИН будет вести единый реестр участников пробации, а меры к каждому из них будут применять, учитывая обстоятельства и особенности его личности.

    В документе упомянуты разные виды пробации. Исполнительная касается лиц в трудной жизненной ситуации, наказания которых не связаны с изоляцией от общества; пенитенциарная — тех, кому назначили принудительные работы или лишение свободы; постпенитенциарная — уже освободившихся. НКО, общественные объединения и религиозные организации смогут создавать центры пробации, в том числе чтобы предоставить осужденным временное место пребывания.

    «Для человека, который выходит на свободу, проведя несколько лет за решеткой, очень важна поддержка государства и общества. Поэтому с введением в России системы пробации предусматривается помощь таким гражданам в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиском родственников и решением других проблем, с которыми он может столкнуться. В том числе предусмотрено и оказание психологической помощи», — заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

    Он добавил, что пробация важна для профилактики преступных рецидивов, а основана на принципах «гуманизма и приоритета прав и законных интересов человека и гражданина».

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    ГосдумаОсужденныеВиталий Пискарев
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