Восстановить связи и устроиться на работу. Госдума приняла закон о социальной адаптации осужденных

Госдума приняла закон о создании института пробации осужденных — их социальной адаптации и реабилитации. Об этом 25 января сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Отмечается, что закон «будет способствовать эффективной адаптации граждан в обществе, восстановлению социально полезных связей, трудоустройству». ФСИН будет вести единый реестр участников пробации, а меры к каждому из них будут применять, учитывая обстоятельства и особенности его личности.
В документе упомянуты разные виды пробации. Исполнительная касается лиц в трудной жизненной ситуации, наказания которых не связаны с изоляцией от общества; пенитенциарная — тех, кому назначили принудительные работы или лишение свободы; постпенитенциарная — уже освободившихся. НКО, общественные объединения и религиозные организации смогут создавать центры пробации, в том числе чтобы предоставить осужденным временное место пребывания.
«Для человека, который выходит на свободу, проведя несколько лет за решеткой, очень важна поддержка государства и общества. Поэтому с введением в России системы пробации предусматривается помощь таким гражданам в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиском родственников и решением других проблем, с которыми он может столкнуться. В том числе предусмотрено и оказание психологической помощи», — заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Он добавил, что пробация важна для профилактики преступных рецидивов, а основана на принципах «гуманизма и приоритета прав и законных интересов человека и гражданина».