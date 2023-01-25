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    Экс-чемпиона мира по боксу Майка Тайсона обвинили в изнасиловании

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    Бывшего чемпиона мира боксу Майка Тайсона подозревают во втором изнасиловании. Как передает 25 января Daily Mail, обвинившая экс-спортсмена женщина заявила, что они встретились в ночном клубе Олбани (США, штат Нью-Йорк) в начале 1990-х годов.

    По ее словам, она села в лимузин Тайсона: тот пообещал забрать ее подругу из её дома. Однако боксер стал приставать к ней.

    «Я несколько раз говорила ему «нет» и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал», – заявила потерпевшая.

    Она подала иск к Тайсону на 5 млн долларов.

    Это второе обвинение Тайсона в изнасиловании. В 1992 году он был признан виновным в изнасиловании Дезире Вашингтон. За это боксер отсидел три года в тюрьме.

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