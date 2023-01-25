Экс-чемпиона мира по боксу Майка Тайсона обвинили в изнасиловании

Бывшего чемпиона мира боксу Майка Тайсона подозревают во втором изнасиловании. Как передает 25 января Daily Mail, обвинившая экс-спортсмена женщина заявила, что они встретились в ночном клубе Олбани (США, штат Нью-Йорк) в начале 1990-х годов.



По ее словам, она села в лимузин Тайсона: тот пообещал забрать ее подругу из её дома. Однако боксер стал приставать к ней.



«Я несколько раз говорила ему «нет» и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал», – заявила потерпевшая.



Она подала иск к Тайсону на 5 млн долларов.

