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    Глава СКР обратил внимание на случай в больнице Свердловской области, где младенцу в сердце попал кончик катетера

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    Глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию, произошедшую в детской больнице Свердловской области. При проведении процедуры врачи нанесли ребёнку серьёзный вред — катетер отломился и оказался в сердце. Потребовалась дополнительная операция, из-за чего малыша пришлось везти в Москву.

    «Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М. В. представить доклад по обстоятельствам произошедшего», — говорится в публикации ведомства, появившейся 25 января.

    Портал E1.ru рассказывал о семье Ивановых из Верхней Пышмы. В конце июня у пары родился малыш, который весил всего 1320 граммов. Ребёнка положили в реанимацию и назначили препараты, которые вводили через специальный катетер для новорождённых. В первый же день кончик катетера длиной около пяти сантиметров отломился и остался в вене, а потом оказался в сердце. Местные врачи вытащить его не смогли. Провести рискованную операцию решились медики Морозовской детской городской больницы Москвы. Она прошла успешно.

    Вместе с юристом отец малыша составил претензию к ОДКБ, где попросил компенсировать 58 тысяч рублей транспортных расходов, 50 тысяч за юридические услуги и выплатить 3 млн рублей морального вреда. Ивановы также написали заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела им отказали. В итоге они обратились к главе СКР.

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    Александр БастрыкинСвердловская областьНанесли вред ребенку
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