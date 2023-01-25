Глава СКР обратил внимание на случай в больнице Свердловской области, где младенцу в сердце попал кончик катетера

Глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию, произошедшую в детской больнице Свердловской области. При проведении процедуры врачи нанесли ребёнку серьёзный вред — катетер отломился и оказался в сердце. Потребовалась дополнительная операция, из-за чего малыша пришлось везти в Москву.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М. В. представить доклад по обстоятельствам произошедшего», — говорится в публикации ведомства, появившейся 25 января.