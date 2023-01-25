«Нам говорили — ждите. Вот и дождались». 16-летнему подростку срочно нужна операция на сердце

У Егора врождённый порок сердца. Первую операцию ему сделали в детстве. Нужна была вторая, но врачи постоянно говорили, что надо подождать. Сейчас выяснилось, что ждать уже нельзя — оперировать надо срочно. Только в России сделать это невозможно — нет специалистов и технической возможности.

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Егор Федюшин, возраст 16 лет.

Врождённый порок сердца, тромбоз лёгочной артерии.

Требуется операция на сердце. Стоимость 3 354 000 руб.

Врождённый порок сердца у Егора диагностировали только в четыре года — был обнаружен открытый артериальный проток (ОАП) большого размера. Ему срочно сделали операцию. Но к тому времени уже развилась смертельная болезнь лёгких — высокая лёгочная гипертензия.



Мальчика экстренно направили в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева . Там специалисты приняли решение об операции по суживанию ОАП, оставив открытым на 4 мм. Сейчас Егор так и живёт с этой дырочкой в сердце.



В дальнейшем были ежегодные обследования в столице, подбор препаратов.

«Шло время, состояние Егора стабилизировалось, он ходил в школу, занимался программированием и изучением английского языка. А мы ждали, спрашивали при каждой госпитализации: «Когда нам можно закрыть проток?» Нам отвечали: «Ждите». Сначала год после операции, потом ещё и ещё. Теперь — до 18 лет. Вот и дождались…» — говорит Галина, мама Егора.

В конце ноября 2022 года мальчика с тромбозом верхних конечностей срочно госпитализировали в больницу Казани, где он живёт. Снова — капельницы, уколы, лекарства. По результатам многократного обследования КТ поставили ещё один неутешительный диагноз — аневризматическое расширение восходящего отдела аорты и дуги, что требует срочного оперативного вмешательства.



Лечение в виде капельниц и таблеток приносит лишь временное купирование острого состояния. После консилиума в ДРКБ города Казани о тяжести патологии и отсутствии опыта выполнения таких операций, было принято решение отправить результаты обследования Егора в ведущие кардиоцентры страны. Но, к сожалению, специалистов с соответствующим опытом не нашлось. Нет и технических возможностей.

«По рекомендации кардиоцентров мы обратились к Виталию Анатольевичу Паку в кардиоцентр Италии, где есть опыт и техническая возможность проведения подобных операций на сосудах. В течение нескольких дней после отправки всех видео, документов, УЗИ, КТ пришёл ответ, что нам могут провести операцию. И счёт на лечение — 45 000 евро», — рассказывает мама Егора.



Семья подростка небольшая: Егор, мама, бабушка и дедушка. И такая сумма для них неподъёмная. Поэтому вынуждены обратиться за помощью. Поддержку Егору оказывает петербургский благотворительный фонд «Наташа», единственный на всю Россию, который помогает взрослым и детям с подобными патологиями. Фонд уже помогал мальчику с приобретением лекарств. Не остался в стороне и сейчас — открыл сбор средств на операцию в итальянской клинике.

«Моя самая большая мечта, как и у любой мамы, чтобы мой ребёнок рос счастливым: имел возможность учиться, заниматься любимым делом и, конечно, вырос самостоятельным человеком. Мы очень надеемся, что добрые, отзывчивые люди помогут нам спасти жизнь Егора. Буду благодарна за любую оказанную помощь», — сказала мама мальчика.

