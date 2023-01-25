Пэрис Хилтон впервые стала мамой в 41 год. Ребенка ей родили

Символ гламурных «нулевых» Пэрис Хилтон и бизнесмен Картер Реум стали родителями. Об этом известная американская блондинка рассказала своим подписчикам 25 января.



Рожала 41-летняя светская львица не сама, это сделала суррогатная мама. Журналистам Пэрис заявила, что всегда мечтала стать матерью и сейчас счастлива.



По словам певицы, актрисы, модели, дизайнера и бывшей потенциальной наследницы империи Hilton Hotels, готовиться к новой роли она начала в разгар пандемии, именно тогда она заморозила свои яйцеклетки.

