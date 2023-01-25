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    Двое и собака украли женские джинсы в Пермском крае

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    Двоих жителей Пермского края будут судить за кражу трех женских джинсов в магазине Краснокамска. Мужчины пошли на дело среди бела дня, еще и взяли на помощь свою хаски. Об этом 25 января сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

    Один из фигурантов зашел в торговый зал, за ним побежал пес, который вскоре выбежал из магазина. Мужчина схватил джинсы и пронес их через антикражное устройство, поднял руки над головой.

    Напарник, ждавший у выхода, подозвал к себе питомца, затем они все вместе скрылись.

    Сотрудники правоохранительных органов подозревают в краже двух ранее судимых местных жителей. Одного из них задержали через три часа — он сидел на лавочке у торгового центра. У него и нашли украденные джинсы. Второго задержали на следующий день. О дальнейшей судьбе пса не сообщается.

    «В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.

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