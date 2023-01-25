Двое и собака украли женские джинсы в Пермском крае

Двоих жителей Пермского края будут судить за кражу трех женских джинсов в магазине Краснокамска. Мужчины пошли на дело среди бела дня, еще и взяли на помощь свою хаски. Об этом 25 января сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Один из фигурантов зашел в торговый зал, за ним побежал пес, который вскоре выбежал из магазина. Мужчина схватил джинсы и пронес их через антикражное устройство, поднял руки над головой.

Напарник, ждавший у выхода, подозвал к себе питомца, затем они все вместе скрылись.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают в краже двух ранее судимых местных жителей. Одного из них задержали через три часа — он сидел на лавочке у торгового центра. У него и нашли украденные джинсы. Второго задержали на следующий день. О дальнейшей судьбе пса не сообщается.