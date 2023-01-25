В Петербурге задержан иностранец, который поймал девочку по пути к школе и распускал руки

Спешащую в школу девятиклассницу довел до истерики неизвестный мужчина в Невском районе.
В полицию о произошедшем сообщила накануне около половины трех дня местная жительница, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 января. Женщина рассказала, что около 9 утра на её 15-летнюю дочь напал мужчина у дома 26, корпус 1, по проспекту Большевиков. По предварительной информации, в отношении школьницы он совершил насильственные действия сексуального характера.
Пострадавшая смогла подробно описать нападавшего. Плюс составить портрет и вычислить подозреваемого помогли уличные камеры.
К десяти часам вечера оперативники задержали на бульваре Красных Зорь 42-летнего гражданина Узбекистана, который на территории РФ находится нелегально.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».