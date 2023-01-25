Муж и жена в Испании, прожив вместе 52 года, умерли в разных местах с разницей в 45 минут

Жили долго и счастливо и умерли в один день. Удивительное совпадение зарегистрировали испанские медики: в Астурии двое супругов скончались с разницей меньше часа, пишет газета La Vanguardia.

Хосе Антонио Гарсия Льяна и Кандида Куэрво Гонсалес родились в Астурии в 18 километрах друг от друга. Они поженились в 1970 году в Овьедо и прожили вместе 52 года. Он работал механиком, она занималась домашним хозяйством. Детей у них не было.

22 января они находились в разных местах. 89-летняя дама жила в доме престарелых, а её 86-летний муж 20 января попал в больницу. Сначала умерла женщина, а через 45 минут остановилось сердце у мужчины.

