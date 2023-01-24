В Петербурге готовы бесплатно помочь сыну добровольца, который поехал на Украину ради денег на его лечение

В Педиатрическом университете готовы бесплатно прооперировать 14-летнего петербуржца, отец которого пошёл в добровольцы, чтобы заработать на его лечение, пишет 24 января 47news.

У мальчика сколиоз в последней, четвертой, стадии. Сергей Кропачев рассказывал изданию, что операция стоит порядка 3,5 миллионов, ещё миллион может потребоваться на реабилитацию.

За три месяца участия в боевых действиях на Украине мужчине удалось собрать примерно седьмую часть от необходимого. За ребёнком в это время присматривала мать, но в ноябре женщина попала в больницу, её лечение может занять от шести до девяти месяцев. Здоровье тёщи обеспечить уход за ребёнком не позволят, у самого Сергея обострились проблемы с сердцем.