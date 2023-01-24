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    Боевые действия на Украине

    В Петербурге готовы бесплатно помочь сыну добровольца, который поехал на Украину ради денег на его лечение

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    В Педиатрическом университете готовы бесплатно прооперировать 14-летнего петербуржца, отец которого пошёл в добровольцы, чтобы заработать на его лечение, пишет 24 января 47news.

    У мальчика сколиоз в последней, четвертой, стадии. Сергей Кропачев рассказывал изданию, что операция стоит порядка 3,5 миллионов, ещё миллион может потребоваться на реабилитацию.

    За три месяца участия в боевых действиях на Украине мужчине удалось собрать примерно седьмую часть от необходимого. За ребёнком в это время присматривала мать, но в ноябре женщина попала в больницу, её лечение может занять от шести до девяти месяцев. Здоровье тёщи обеспечить уход за ребёнком не позволят, у самого Сергея обострились проблемы с сердцем.

    С петербуржцем связались органы опеки, он подал рапорт и вернулся к семье. Контракт добровольца истекает 19 февраля, но с операцией медлить нельзя.

    После публикации 47news с отцом встретился ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов, его и сына проконсультировали заведующий хирургическим отделением №2 Владислав Авраменко и хирург-ортопед Дмитрий Елякин. Как объясняют, деньги на подобные операции выделяет государство, а медицинская помощь требуется как можно скорее.

    «После расторжения контракта нужно срочно делать операцию, но для этого мне нужно пройти военно-врачебную комиссию», — рассказал петербуржец. Обследование и лечение займут около месяца, всё это время с сыном должен находиться взрослый. Если отца не комиссуют по болезни сердца, операцию сделать будет невозможно, пишет издание.

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