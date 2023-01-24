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    Машины в кювете и дорога, усеянная грузом: на А-114 столкнулись два грузовика и легковая

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    Видео: «ВОЛХОВ LIFE»

    Серьёзная авария с участием грузовиков произошла днем 24 января на федеральной трассе «Вологда — Новая Ладога» в Волховском районе Ленобласти.

    Около 15:20 на 503-м километре автодороги А-114 Вологда — Тихвин — трасса Р-21 «Кола», в районе деревни Хвалово, столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП видно, что один грузовик и легковую вынесло в кювет, а по проезжей части рассыпались груз с третьей машины и запчасти.

    В результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Претензий по факту случившегося к дорожным службам нет», — добавили в дорожном управлении.

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    ДТПДТП с грузовиками
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