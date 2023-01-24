Машины в кювете и дорога, усеянная грузом: на А-114 столкнулись два грузовика и легковая

Видео: «ВОЛХОВ LIFE»
Серьёзная авария с участием грузовиков произошла днем 24 января на федеральной трассе «Вологда — Новая Ладога» в Волховском районе Ленобласти.
Около 15:20 на 503-м километре автодороги А-114 Вологда — Тихвин — трасса Р-21 «Кола», в районе деревни Хвалово, столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП видно, что один грузовик и легковую вынесло в кювет, а по проезжей части рассыпались груз с третьей машины и запчасти.
В результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Претензий по факту случившегося к дорожным службам нет», — добавили в дорожном управлении.