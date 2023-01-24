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    Москвичка не смогла отсудить квартиру у отца, на которого воздействовали экстрасенсы

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    Суд в Москве отклонил иск местной жительницы, которая утверждала, что её отец продал квартиру под воздействием экстрасенсов. Об этом 24 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

    Известно, что жилплощадь изначально была подарком для дочери. Однако на этапе регистрации договора мужчина передумал. Позже он продал квартиру.

    Истица заявила, что отец не руководил своими действиями и не может понимать их значение, аргументировав это тем, что он долгое время находился «под негативным экстрасенсорным воздействием».

    Суд в течение полугода изучал документы, сопровождавшие сделку, и отклонил иск горожанки.

    В решении указано, что «представленная стороной истца диагностика (осмотр) ответчика, сделанная экстрасенсами по фотографиям последнего, не является достаточным основанием для удовлетворения исковых требований по основаниям».

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