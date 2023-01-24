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    В Приморском районе к 2024 году построят школу на 1375 детей с двумя бассейнами

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    В Приморском районе начали строить общеобразовательную школу с двумя бассейнами. Как отмечают в Setl Group, рассчитана она будет на 1375 ребят в 55 классах.

    Здание состоит из блоков высотой три и четыре этажа. Помимо классов и игровых помещений для самых маленьких учеников, внутри будут также кабинеты для детей основной и старшей школы, а еще мастерские. В спортивный блок входит три спортивных зала и два бассейна — площадью 25 на 11 метров и 10 на 6. Кроме того, школьникам будет доступен актовый зал и столовая с обеденным залом, библиотека с читальными залами, медиатекой и фондом хранения книг.

    Во дворе школы в ЖК «Чистое небо» будет место для зарядки и занятий спортом на свежем воздухе. Также здесь появятся футбольное поле, круговые беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, место для прыжков в длину, а рядом — зона отдыха.

    Новую школу планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

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