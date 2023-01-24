По итогам 2022 года в Петербурге и Ленобласти купили 2,8 млн кв. м жилья, потратив почти 600 млрд рублей

На первичном рынке Петербурга и Ленинградской области по итогам 2022 года купили 2,8 млн кв. м. жилья на 592 млрд рублей. Как отмечает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», эти результаты максимально соответствуют прогнозам, сделанным после февраля 2022 года.
Средняя цена предложения в классе «масс-маркет» по итогам года выросла на 15–16% и составила 220 тыс. руб. за 1 кв. м в Петербурге и 146 тыс. — в пригородной зоне Ленобласти. Основной прирост цены пришелся на первый квартал 2022 года — с 12% до 15%, с апреля по декабрь средние цены стабилизировались. Средний бюджет сделки в сегменте по агломерации за год вырос на 20% — до 7,8 млн рублей.
— С учетом общей геополитической неопределенности, колебаний ключевой ставки и поддержки с помощью ипотечных программ мы прогнозировали годовой объем спроса на уровне 3 млн кв. м, и рынок этого практически достиг, несмотря на коррекцию покупательских настроений в сентябре — октябре, — отметила руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — В среднем 85% всех сделок в 2022 году совершили с помощью ипотеки, а в декабре эта доля достигла 94%.
При этом запускать новые проекты девелоперы стали осторожнее: всего за год на рынок было выведено 3,3 млн кв. м жилья, что на 32% меньше, чем годом ранее.
— Опыт предыдущих периодов турбулентности позволяет ожидать стабилизации рынка в 2023 году, — говорит генеральный директор «Петербургской Недвижимости» Олег Пашин. — Спрос сохранится на сопоставимом с прошлым годом уровне. Объемы вывода на рынок новых проектов, полагаем, скорректируются, так как девелоперы будут осторожны. С учетом ограниченного предложения и растущей себестоимости предпосылок для снижения цен нет. Более того, в течение года цены на жилье могут показывать рост в рамках, как минимум, имеющихся инфляционных ожиданий.
При этом ипотека продолжит быть ключевым инструментом покупки жилья, отметили аналитики. В приоритете для покупателя остается низкий ипотечный платеж. В целом конкуренция между застройщиками остается высокой, и игроки рынка в 2023 году будут еще усерднее изобретать новые методы стимуляции спроса, отмечает он.