По итогам 2022 года в Петербурге и Ленобласти купили 2,8 млн кв. м жилья, потратив почти 600 млрд рублей

На первичном рынке Петербурга и Ленинградской области по итогам 2022 года купили 2,8 млн кв. м. жилья на 592 млрд рублей. Как отмечает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», эти результаты максимально соответствуют прогнозам, сделанным после февраля 2022 года.

Средняя цена предложения в классе «масс-маркет» по итогам года выросла на 15–16% и составила 220 тыс. руб. за 1 кв. м в Петербурге и 146 тыс. — в пригородной зоне Ленобласти. Основной прирост цены пришелся на первый квартал 2022 года — с 12% до 15%, с апреля по декабрь средние цены стабилизировались. Средний бюджет сделки в сегменте по агломерации за год вырос на 20% — до 7,8 млн рублей.

