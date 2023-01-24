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    Минздрав добавил йод и витамин Е в перечень потенциально дефицитных лекарств

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    Межведомственная комиссия Минздрава включила в перечень лекарств, которые могут стать на российском рынке «потенциально дефицитными», 97 позиций. Об этом 24 января сообщает «Фармацевтический вестник».

    В отношении этих лекарственных средств в приоритетном порядке будут принимать меры для обеспечения их доступности на рынке.

    В списке потенциально дефицитных оказались в числе прочих йод, ибупрофен, витамин E, ацетилсалициловая кислота (аспирин), лидокаин, парацетамол и фентанил.

    Минздрав выдал 44 разрешения для ускоренной регистрации препаратов, 80 — для внесения изменений по сокращённой процедуре, ещё 11 — для обращения партии на территории России в иностранной упаковке и 7 — на временное обращение в РФ незарегистрированных препаратов.

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