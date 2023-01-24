Дом кино приглашает вспомнить Владимира Высоцкого в его день рождения

25 января в Доме кино состоится специальный показ фильма Петра Солдатенкова «Я не люблю» (1988), приуроченный к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.
Фильм снимался к 50-летию Владимира Высоцкого, ушедшего из жизни в 1980 году. Это своеобразный киноальманах, составленный из фрагментов кинолент и видеосъёмок из личного архива Солдатенкова за период с 1978 по 1998 годы, а также концертов, интервью, сцен из спектакля «Гамлет» и др. Картину дополняют кадры похорон Высоцкого в Москве 28 июля 1980 года, снятые Петром Солдатенковым.
В программе вечера в Доме кино — стихи, песни, воспоминания. В числе ожидаемых гостей — актриса Светлана Крючкова, актёры Андрей Ургант и Евгений Леонов-Гладышев, исполнители песен Ольга Семёнова и Михаил Новицкий, Андрей Дежонов и студенты актёрской мастерской Института Кино и Телевидения.
Начало в 18:30. 0+