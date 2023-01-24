Коронавирус активизируется. За неделю заболеваемость в России выросла на 22 %

Эпидемический коронавирусный процесс активизируется в России. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости вырос почти на 22 % , заявили 24 января в пресс-службе Роспотребнадзора.



«На третьей неделе 2023 года в России зарегистрировано около 38 тыс. новых случаев. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 4,1 % . Общее количество заболевших составило 856 тыс. человек», — отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Несмотря на то, что заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась, Роспотребнадзор поручил продолжать все противоэпидемические мероприятия.