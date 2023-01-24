Коронавирус активизируется. За неделю заболеваемость в России выросла на 22 %

Эпидемический коронавирусный процесс активизируется в России. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости вырос почти на
«На третьей неделе 2023 года в России зарегистрировано около 38 тыс. новых случаев. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на
Несмотря на то, что заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась, Роспотребнадзор поручил продолжать все противоэпидемические мероприятия.
Как писала «Фонтанка», за прошлые сутки в Петербурге зафиксировали 54 госпитализации, 664 заболевших и 8 смертей от коронавируса. На Петербург и Москву приходится почти половина летальных исходов в стране.
В чем может быть причина активизации коронавируса, рассказывал аналитик.