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    Коронавирус активизируется. За неделю заболеваемость в России выросла на 22 %

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    Эпидемический коронавирусный процесс активизируется в России. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости вырос почти на 22 %, заявили 24 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «На третьей неделе 2023 года в России зарегистрировано около 38 тыс. новых случаев. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 4,1 %. Общее количество заболевших составило 856 тыс. человек», — отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).

    Несмотря на то, что заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась, Роспотребнадзор поручил продолжать все противоэпидемические мероприятия.

    Как писала «Фонтанка», за прошлые сутки в Петербурге зафиксировали 54 госпитализации, 664 заболевших и 8 смертей от коронавируса. На Петербург и Москву приходится почти половина летальных исходов в стране.

    В чем может быть причина активизации коронавируса, рассказывал аналитик.

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