Гостинец от зайчика. Откуда взялся персонаж, который в детстве носил вам сладости

Кто этот добрый заяц? Дмитрий Гладышев Поделиться Поделиться





Большинство детей помнят вкусные гостинцы, которые им через папу, маму или бабушку с дедушкой передавал некий зайчик. Обычно он попадался им навстречу по пути домой и отправлял «приветик» в виде небольшой сладости. Эта детская легенда передается из поколения в поколение уже много лет. Щедрого зайку вспомнят и пенсионеры, кому под 100 лет, и малыши, причем не только в России, но и на Украине. Откуда же он взялся? Вашему вниманию предлагается небольшое шуточное расследование наших коллег из Тюмени. Они выяснили, откуда уши растут кто и как придумал присказку про зайца-добряка.

Как заяц гостинцы передавал В каждой семье свои традиции. И пусть у многих воспоминания про зайчика похожи, но родители всё же старались проявлять креатив и адаптировать легенду под себя. Чаще всего, встреча с зайцем была связана как-то с профессиональной деятельностью мам или пап. Вот несколько примеров, которые рассказали читатели и сотрудники тюменской редакции.

А вы как представляли себе зайку из детства? Фото: Ирина Шарова Поделиться Поделиться





— Мой дедушка еще в 50-е годы занимался ремонтом лесовозных машин. Работать приходилось или на улице, или в холодных цехах. Я помню, как мне мама рассказывала, что ей с братьями тоже передавал гостинцы зайчик. Когда зимой их папа приезжал с работы, то всегда привозил им замерзший кусочек хлебушка. И говорил, что это им зайчик из леса передал. И они всегда с таким удовольствием ели этот хлебушек. А мой папа говорил, что в 50-е годы у него отец работал возчиком. Они перевозили на вагонетках из тайги лес к Иртышу. Зимой бывали морозы под 40 градусов. И вот он тоже привозил кусочек черного замерзшего хлеба и рассказывал историю моему папе, что как будто, пока он ехал, его догнал зайчик, встал на задние лапки и сказал: «Передайте вашему Мише от меня гостинчик».

— Бабушка всегда приносила нам гостинцы от зайчика. То когда с работы шла, то когда из командировки возвращалась. Навстречу ей попадались серый или белый зайцы и говорили: «Стой, знаешь девочку Женю? Вот передай ей, она хорошая девочка». Но я быстро смекнула, что к чему, но всё равно радовалась каждый раз и ждала, когда ж заяц снова передаст.



— Мой муж — дальнобойщик. Он всегда привозит детям разные подарочки от зайчика. Но мы помним, что и у нас в детстве был свой зайчик с гостинцами, откуда он взялся — даже мысли спросить не было. Понятно, что это — старая добрая традиция, которая появилась задолго до нас.

— Мама работала учителем в сельской школе. Когда ходила пешком с работы — приносила какие-то гостинцы. Чаще всего яблочко и мандарин какой-нибудь и всегда говорила, что это мне зайчик передал. Казалось, что эти гостинцы от зайчика — самые вкусные. Я всегда ждала их с нетерпением. В моей голове была четкая картинка, как выглядит этот зайчик. В моем представлении он был именно сереньким, чуть позже стали появляться вопросы к маме, как заяц к ней подходит, как они общаются. Кажется, после этого гостинцы от зайчика в моей жизни закончились.

— «А что зайчик принес?» — было моей ежедневной фразой, которую я говорила папе. Каждый вечер, когда он приходил с работы, приносил шоколадки, йогурты или сок. Папа говорил, что по пути домой встречает зайца и тот передает что-то для меня. Лет до 8 я искренне в это верила. Однажды папа взял меня на работу и я ждала, когда мы наконец встретимся с этим невероятным, тогда казалось, персонажем. Представляла, что это будет говорящий заяц, как из «Ну, погоди!» Все мои безумные представления о говорящем животном с подарками закончились, когда папа сказал: «Он заболел, поэтому не придет». После этого мне просто было приятно получать подарки каждый вечер. Но папа продолжал поддерживать свою легенду. Он приносил мне вкусности с фразой «От зайчика» до тех пор, пока я не стала жить отдельно.



Легенда с зайцем появилась еще при древних славянах? Версия краеведа

Про зайца давно ходят легенды. Что только раньше не обозначал его символ, но только не добрые вести и подарки Фото: Ирина Шарова Поделиться Поделиться





Краевед предположила, что персонаж прижился в народе благодаря сказкам. Заяц довольно часто использовался как главный положительный герой. Образ зайца использовался еще у древних славян. Правда, с угощением и добротой он никак не был связан, скорее, наоборот.

— Едва ли найдется такой народ, в мифологии, фольклоре, лирической поэзии которого заяц не занимал бы почетного места. Связанные с ним легенды, сказки, поверья, приметы, обычаи трудно сосчитать. Неистовый, прыткий и плодовитый заяц — один из главных героев русского фольклора. Многим народам, не только славянам, хорошо известна примета: перебежавший дорогу или встреченный на пути заяц служит путнику дурным предзнаменованием. Эта примета, также связанная с восприятием зайца как существа нечистого и опасного, в недавнем прошлом имела такую же популярность, как сейчас примета о черной кошке. Народная традиция связывает зайца со сном. Причину влияния зайца на сон человека также видят в особых глазах зайца, способных вызывать как бессонницу, так и сонливость. Распространено представление, что заяц спит с открытыми глазами. «Спит, как заяц» — говорят о том, у кого неспокойный, чуткий сон, — рассказала краевед Раиса Шабанова. — В мифологии многие вещи, предметы и персонажи имеют много разных значений. Помимо того, что заяц был недобрым символом, также он был связан с богом Ярилой и солнцем, весной и цветением — недаром солнечный луч называют солнечным зайчиком. В трудах докторов филологических наук я никогда не встречала, чтобы заяц был символом щедрости или угощений. В европейской мифологии есть пасхальный заяц, но у нас он не прижился как символ.

Краевед уверенно заявляет, что если сейчас придумать свою легенду — например, про бабочек, которые уносят в лес непослушных детей, — то она спустя пару поколений тоже может широко распространиться.

Разгадка близко. Версия куклотерапевта

Предок того самого зайчика мог выглядеть так Фото: Ирина Шарова Поделиться Поделиться





Предшественником зайца-добряка, который всплывает в памяти из детства, мог стать такой повязанный платок. В народе его называют потешкой. — Потешки — народное развлечение. Пока родители много работали, бабушки так развлекали внучат: повязывали на руку платок, как куклу, пели или рассказывали стихи детям. Зайчик спать укладывал, приносил конфетки как поощрение за что-то. Вот был Бабайка и Зайка, — рассказала Ирина Тарасенко, мастер по традиционной кукле и куклотерапевт. — Причем зайчики отличались в регионах, но из-за переселенцев быстро распространялись. Вот исетскому зайцу больше 100 лет, он из носового платка и мог вместиться в ладони — такой маленький. А где-то повязывали больших зайцев с длинными ушами и лапами.

Судя по всему, со временем заморачиваться с платочными зайцами люди перестали, но традиция передавать гостинцы с ним — осталась. Свойственно ли зайцу делиться?

Разбираемся с характером и привычками настоящего зайца Ирина Шарова Поделиться Поделиться





Справедливости ради журналисты решили выяснить, почему народ наградил зайчика человеческим качеством «делиться» и имеет ли это отношение к реальности. Оказалось, что животному совершенно несвойственно такое поведение — он по природе самый настоящий жадина. Подробнее рассказал Николай Корытин, доктор биологических наук, заведующий лабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН.

— Свойственно ли зайцу подходить близко к людям — зависит от обстоятельств. Если зайцев не преследуют в какой-то деревне, то они могут подходить к окраинам поселения, сеном кормиться, по огородам бегать. Но чтобы специально подойти к человеку и уж тем более контактировать с ним — ничего такого даже близко не бывает. Все дикие животные боятся человека, — рассказывает биолог. — Зайцы — вид, который обитает в очень разных биотопах: и в лесах, и в полях. Чем он занимается в естественных условиях? Ест в основном веточки, потом переваривает пищу, прячется от хищников, отдыхает, весной у них гон. В лесу у зверей очень суровая жизнь и свои законы. Чтобы выжить, им всем нужно приложить немалые усилия. Конечно, в реальности заяц бы ни с кем не делился. Даже со своей семьей: зайцы образовывают пару только на период спаривания и всё.

А если бы зайцы действительно захотели поделиться с человеком угощением, то это были бы не конфеты или хлеб, а сухая трава или веточки кустарников. Согласитесь, не так уж и аппетитно. Наше шуточное расследование подошло к концу. Так, выяснилось, что образ зайца преследует нас довольно давно и по разным причинам, но все его чудаковатые повадки — фантазия народа, не имеющая ничего общего с реальной жизнью. Однако от воспоминаний про добряка из детства по-прежнему становится тепло. Ведь так?

А вы получали гостинцы от зайчика? Да Нет, какой заяц? Получал (а) и продолжаю передавать гостинцы от зайчика своим детям/внукам/знакомым Я просто хочу посмотреть результаты голосования