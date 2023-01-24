Беглов потребовал «вымести» жуликов из госзаказа

Губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал, чтобы к июлю 2023 года контрактация по госзакупкам в городе составила не менее 80 % . Об этом глава города заявил 24 января во время заседания правительства. Также он напомнил подчиненным о необходимости «вымести жуликоватые компании» из госзаказа.



«Прошу внести в протокол поручение: всем органам госвласти и подведомственным заказчикам к 1 июля 2023 года обеспечить уровень контрактации не менее 80 % . <...> Спрошу всех», — сказал губернатор.



Когда обсуждение коснулось выполнения госзаказа, градоначальник призвал продолжить работу по избавлению от недобросовестных подрядчиков.

