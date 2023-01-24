Беглов потребовал «вымести» жуликов из госзаказа

Губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал, чтобы к июлю 2023 года контрактация по госзакупкам в городе составила не менее
«Прошу внести в протокол поручение: всем органам госвласти и подведомственным заказчикам к 1 июля 2023 года обеспечить уровень контрактации не менее
Когда обсуждение коснулось выполнения госзаказа, градоначальник призвал продолжить работу по избавлению от недобросовестных подрядчиков.
«Еще продолжает оставаться ряд жуликоватых компаний, которые надо просто выметать из города. Пожестче нужно работать. <...> Надо закрывать этот вопрос. Чтобы в 2023 году жуликов в городе вообще не осталось. А выполнение было абсолютно стопроцентным», — заявил Беглов.