    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    4 м/с, ю-з

    772мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.63eur74.73
    ТЕМА ДНЯ

    23 года за убийство 4 человек больше не приговор

    Беглов потребовал «вымести» жуликов из госзаказа

    5566
    30 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал, чтобы к июлю 2023 года контрактация по госзакупкам в городе составила не менее 80 %. Об этом глава города заявил 24 января во время заседания правительства. Также он напомнил подчиненным о необходимости «вымести жуликоватые компании» из госзаказа.

    «Прошу внести в протокол поручение: всем органам госвласти и подведомственным заказчикам к 1 июля 2023 года обеспечить уровень контрактации не менее 80 %. <...> Спрошу всех», — сказал губернатор.

    Когда обсуждение коснулось выполнения госзаказа, градоначальник призвал продолжить работу по избавлению от недобросовестных подрядчиков.

    «Еще продолжает оставаться ряд жуликоватых компаний, которые надо просто выметать из города. Пожестче нужно работать. <...> Надо закрывать этот вопрос. Чтобы в 2023 году жуликов в городе вообще не осталось. А выполнение было абсолютно стопроцентным», — заявил Беглов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургГосзаказГосзаказыАлександр БегловСмольныйГубернатор Александр Беглов
    ЛАЙК6
    СМЕХ32
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close