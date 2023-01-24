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    23 года за убийство 4 человек больше не приговор

    Заполняемость отелей обогнала допандемийную — туристов-одиночек стало больше на 24 %

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    Брони в гостиницах со стороны индивидуальных путешественников на 2023 год выросли на 24 % по сравнению с допандемийным 2019-м. По данным экспертов Becar, число туристов-одиночек, которые ищут максимальной персонализации и возможности совмещать работу и отдых, постоянно растет.

    Как отмечают эксперты, с третьего квартала 2022 года заполняемость отелей продолжила расти во всем мире и достигла максимумов с эпохи пандемии. Средняя заполняемость отелей в мире летом 2022 составила 70 %, что на 5 п.п. больше, чем летом 2019 за счет сильных июля и августа (67 %, что на 3 п.п. больше июля — августа 2019 года). С ростом количества туристов и заполняемости отелей росла и средняя цена за номер.

    Лидерами по количеству туристов в общемировом потоке стали Европа, США и Ближний Восток. Китай отставал из-за ковидных ограничений, но все ждут, что он наверстает упущенное в этом году. В том числе ставку на турпоток из Китая делают и в Петербурге.

    Как отметил президент Becar Asset Management Александр Шарапов, число путешествий будет расти в 2023 году, так как люди устали сидеть дома, изголодались по впечатлениям. По его прогнозам, число бронирований в 2023 году увеличится на 30 %.

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