Эрмитаж будет развивать в Сербии культурные проекты при поддержке «Газпром нефти»

Государственный Эрмитаж и компания «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию проектов Эрмитажа в Сербии. В течение пяти лет планируется проводить российско-сербскую археологическую экспедицию в автономном крае Воеводина, Дни Эрмитажа в Белграде, различные выставки и конференции.
Эрмитаж давно поддерживает отношения с культурными и научными организациями Сербии, отметил директор музея Михаил Пиотровский: «Эрмитаж на протяжении нескольких лет принимает участие в российско-сербской археологической экспедиции. Важным направлением совместной работы стала реставрация. Благодаря эрмитажным специалистам были обработаны сотни археологических находок из раскопок, проведённых сербскими коллегами в прошлые годы. У нас есть планы по проведению Дней Эрмитажа в Белграде. Это особая форма присутствия музея, когда мы не просто показываем выставки, но привозим наш опыт — лекции, мастер-классы, книги, фильмы, просветительские программы. На несколько дней кусочек Эрмитажа переместится в Сербию».
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что компания уже 15 лет является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Сербии, а также поддерживает культуру и сохраняет историческое наследие вместе с сербскими партнерами. «Крупнейшим социальным проектом нашей компании стало участие в создании беспрецедентной по масштабу мозаики главного собора и символа Сербии — храма Святого Саввы, — отметил Дюков. — Наш следующий большой шаг — поддержка проектов Эрмитажа в Сербии».