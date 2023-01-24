Петербург по итогам 2022 года получил 1,162 трлн руб. доходов

По итогам 2022 года казна Петербурга получила 1,162 трлн рублей дохода, это больше, чем ожидалось ранее. Об этом на заседании правительства города 24 января сообщил губернатор Александр Беглов.



По словам градоначальника, из этой суммы 1,122 трлн рублей — это собственные доходы города. В итоге бюджет прошлого года, который был утвержден на уровне 1,108 трлн рублей, и уточненный план года (1,110 трлн) были исполнены на 105,0 % и 104,8 % соответственно. Исполнение бюджета составило 99,1 %.

