Пригожин попросил защищать бойцов ЧВК от дискредитации наравне с военными: новости СВО за 24 января

Сейчас в УК прописано наказание за дискредитацию ВС РФ Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 января 2023 года.



В Кремле не обсуждают закрытие границ России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность закрытия границ в России не обсуждается. Он сообщил об этом, отвечая на вопрос по поводу законопроекта о фиксированном времени проезда через границу. — В Кремле не обсуждали законопроект о фиксированном времени проезда через границу, по документу даны разъяснения, из них нужно исходить, — пояснил Песков.

Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев объяснил предложенные поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Говорилось о том, что владельцы автомобилей должны будут предварительно резервировать дату и время для того, чтобы пересечь границу России. По словам Москвичева, на самом деле это предложение относится только к грузовым перевозкам.

В Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества у уехавших россиян На заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин высказался по поводу мер в отношении эмигрировавших россиян, которые «поливают грязью» страну. По словам Володина, у них нужно конфисковать имущество, но перед этим рассмотреть возможность такого подхода.



— Когда говорят, что мера, связанная с конфискацией [имущества], излишняя, [надо понимать, что] речь идет о негодяях, кто нарушил закон, тех, кто нанес вред. И за это должны понести ответственность. Как правило, другие меры наказания до них не долетают, а может, даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит. Но здесь возможно посмотреть такой подход, мы его сейчас изучаем, начата работа в этом направлении, — приводит ТАСС слова Володина.



Ранее Вячеслав Володин предлагал дополнить соответствующим пунктом статьи Уголовного кодекса о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма и дискредитации Российской армии.



Евгений Пригожин попросил спикера Госдумы добавить в УК статью о дискредитации добровольцев Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала письмо бизнесмена Евгения Пригожина спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В нем отмечается, что в боевых действиях принимает участие большое количество добровольцев, в том числе ранее осужденных.



— Тех людей, которые на самых опасных участках фронта ежедневно рискуют своей жизнью и погибают за Родину, представляют людьми «второго сорта», отказывая им в праве на искупление своей вины перед обществом, — говорится в письме.



Пригожин заявил, что «есть отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев» — а это, в свою очередь, «помогает врагам государства». В связи с этим Пригожин предложил ввести в Уголовный кодекс статью 280.5, которая, в частности, запретит «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет».



Жительницу Читы оштрафовали за пост с дискредитацией ВС РФ в «Одноклассниках» Центральный районный суд Читы оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Читы за публикацию в «Одноклассниках», направленную на дискредитацию армии России. В сообщении пресс-службы суда уточняется, что женщина разместила на своей странице пост «с содержанием высказываний, выражающих отрицание факта использования Вооруженных сил РФ именно в целях защиты интересов РФ, направленное на дискриминацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержание международного мира». По мнению суда, женщина совершила действия, «направленные на подрыв авторитета, имиджа, умаление достоинства и авторитета Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции».



Ранее сын женщины, блогер Иван Лосев, рассказал, что на его мать составили два протокола за посты, которые она лайкнула в соцсети. Пост про гибель мобилизованных расценили по статье за дискредитацию, а пост с критикой президента Владимира Путина — за оскорбление власти. По словам Лосева, второй суд за пост о Путине будет в феврале. Также Лосев рассказывал, что после публикации в соцсетях о сне, где фигурировал президент Украины Владимир Зеленский, привлек внимание ФСБ. Центральный районный суд Читы оштрафовал его на 30 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил. В отношении экс-футболиста Евгения Савина возбудили дело о дискредитации ВС РФ На официальном портале судов общей юрисдикции Москвы сообщается о том, что в отношении бывшего футболиста и телеведущего, а ныне блогера и владельца клуба «КраСава» Евгения Савина возбудили административное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Эта статья предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. В пресс-службе суда РБК подтвердили информацию о поступлении материалов в отношении Савина.

За время футбольной карьеры игрока Савин выступал за разные клубы, включая «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Луч-Энергия» и тульский «Арсенал». На YouTube-канал «КраСава» подписано более 1,1 миллиона человек, но Савин не публиковал новые видео в течение нескольких месяцев. В апреле на YouTube-канале «КраСава» вышел ролик с украинскими футболистами, которые высказались о российской спецоперации на Украине. В выпуске в том числе снялись нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, экс-тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и бывший игрок московского «Локомотива» Александр Алиев. После выхода ролика администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла арендный договор с клубом Савина на проведение домашних матчей. В конце мая стало известно, что Савин покинул Россию.



Курский депутат, записавший «видеопривет» из Мексики, лишился поста в областной думе Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале сообщил о том, что депутат Максим Васильев лишился должности зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак требовал сложения депутатских полномочий.

В начале января курский депутат Максим Васильев опубликовал у себя в соцсетях видео, где наливал в стакан пиво и поздравлял всех с Новым годом на фоне мексиканских пейзажей. В результате Васильеву досталось от Романа Старовойта — губернатор заявил, что «очень зол» из-за поведения депутата. На прошлой неделе «Коммерсант» писал о том, что региональные власти в России «настоятельно рекомендовали» местным депутатам и чиновникам воздержаться от отдыха за рубежом. Сегодня депутат нижней палаты Михаил Матвеев сообщил в телеграм-канале о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать депутатов сообщать о выезде за границу. Изменения не коснутся служебных командировок. Матвеев пояснил, что депутатам придется уведомлять думский комитет по контролю, а главам комитетов и вице-спикерам — председателя Госдумы. В итоге депутаты Госдумы приняли эти поправки.