«Не докрутила сальто». Девочка получила травму позвоночника, прыгая на батуте в Петербурге

Следственный комитет устанавливает обстоятельства, при которых активный досуг в спортклубе закончился в больнице для шестилетней петербурженки. Проверку поставила на контроль прокуратура.

Как сообщили в петербургском СК 23 января, ребёнок прыгал на батутах на Выборгской набережной накануне, упал и получил травму позвоночника. По информации «Фонтанки», девочка проводила время в клубе Bump, расположенном в на Выборгской набережной, 49.

После визита в травмпункт, она оказалась на больничной койке с закрытым компрессионным переломом позвонков. По прогнозам медиков, к концу недели сможет вернуться домой. В перспективе двухлетнее ограничение на занятия физкультурой, в том числе велосипед и ролики.