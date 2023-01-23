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    «Не докрутила сальто». Девочка получила травму позвоночника, прыгая на батуте в Петербурге

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    Следственный комитет устанавливает обстоятельства, при которых активный досуг в спортклубе закончился в больнице для шестилетней петербурженки. Проверку поставила на контроль прокуратура.

    Как сообщили в петербургском СК 23 января, ребёнок прыгал на батутах на Выборгской набережной накануне, упал и получил травму позвоночника. По информации «Фонтанки», девочка проводила время в клубе Bump, расположенном в на Выборгской набережной, 49.

    После визита в травмпункт, она оказалась на больничной койке с закрытым компрессионным переломом позвонков. По прогнозам медиков, к концу недели сможет вернуться домой. В перспективе двухлетнее ограничение на занятия физкультурой, в том числе велосипед и ролики.

    Девочка была в спортцентре вместе с отцом. Он уточнил редакции, что как таковых претензий к клубу нет. По его словам, дочь попыталась сделать сальто, не докрутила и неудачно упала.

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    ПетербургСледственный комитетБатутБатутный центрПроисшествие
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