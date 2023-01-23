Под Калининградом мужчина ударил ножом сотрудницу полиции, которая приехала защищать его бывшую жену

В Калининградской области мужчина с ножом набросился на сотрудницу полиции, которая приехала защитить его бывшую жену. В результате 42-летнему жителю Черняховска грозит до 10 лет лишения свободы по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти.



Подробности 23 января сообщает Следственный комитет региона. 21 января жительница Черняховска позвонила в полицию и сообщила, что бывший муж в состоянии алкогольного опьянения угрожает ей. В квартиру прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой находилась старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Черняховский». Мужчина подчиняться правоохранительным органам отказался и ударил сотрудницу ножом в правое плечо.

