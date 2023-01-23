Семейство рысей пришло к охранникам Кроноцкого заповедника. Пока люди снимали котят, те пристально наблюдали в ответ

Накануне года кота по восточному календарю сотрудники Кроноцкого заповедника, находясь в служебном доме на кордоне «Семячик», заметили за окном рысь, сообщили в пресс-службе заповедника . Присмотревшись, они поняли, что это целое семейство, да еще и большое. «Это взрослая самка, два подросших котёнка и один гораздо меньшего размера. Ещё одного зверя мы разглядеть не успели, увидели только, как сверкают его пятки в лесу — возможно, это был отец семейства», — рассказала одна из инспекторов Юлия.

Любопытных котят удалось запечатлеть не только из окна, но и на улице. А вернувшись в дом, сотрудники заметили, что и сами стали объектами пристального внимания: маленький котенок с любопытством подсматривал за жизнью инспекторов в окно. «Его наблюдение за нашим бытом длилось около минуты, он даже не замечал съёмки», — добавила Юлия.

Видео: Кроноцкий государственный заповедник

Рыси предоставили сотрудникам службы охраны целых семь минут, чтобы собой полюбоваться, после чего убежали по своим делам. В 2023 году это первая встреча с кошачьими «лоб в лоб» в окрестностях Семячикского лимана.

В заповеднике предположили, что подросшие котята — самочки. В таком случае вполне вероятно, что, даже немного повзрослев, они держатся на участке матери или рядом с ним. Летом, когда у матери появился новый выводок, старшие котята могли с ней не контактировать, а зимой та, похоже, не против, чтобы они следовали за ней вместе с малышом. Также вероятно, что этой зимой на участке этой самки много пропитания, и рыси не конкурируют за пищу.