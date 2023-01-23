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    Семейство рысей пришло к охранникам Кроноцкого заповедника. Пока люди снимали котят, те пристально наблюдали в ответ

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    Видео: Кроноцкий государственный заповедник

    Редкое зрелище запечатлели на Камчатке сотрудники службы охраны Кроноцкого заповедника. К их дому вышли сразу пять рысей. Кошачье семейство удалось заснять на фото и видео.

    Накануне года кота по восточному календарю сотрудники Кроноцкого заповедника, находясь в служебном доме на кордоне «Семячик», заметили за окном рысь, сообщили в пресс-службе заповедника. Присмотревшись, они поняли, что это целое семейство, да еще и большое. «Это взрослая самка, два подросших котёнка и один гораздо меньшего размера. Ещё одного зверя мы разглядеть не успели, увидели только, как сверкают его пятки в лесу — возможно, это был отец семейства», — рассказала одна из инспекторов Юлия.

    Видео: Кроноцкий государственный заповедник

    Любопытных котят удалось запечатлеть не только из окна, но и на улице. А вернувшись в дом, сотрудники заметили, что и сами стали объектами пристального внимания: маленький котенок с любопытством подсматривал за жизнью инспекторов в окно. «Его наблюдение за нашим бытом длилось около минуты, он даже не замечал съёмки», — добавила Юлия.

    Видео: Кроноцкий государственный заповедник

    Рыси предоставили сотрудникам службы охраны целых семь минут, чтобы собой полюбоваться, после чего убежали по своим делам. В 2023 году это первая встреча с кошачьими «лоб в лоб» в окрестностях Семячикского лимана.

    В заповеднике предположили, что подросшие котята — самочки. В таком случае вполне вероятно, что, даже немного повзрослев, они держатся на участке матери или рядом с ним. Летом, когда у матери появился новый выводок, старшие котята могли с ней не контактировать, а зимой та, похоже, не против, чтобы они следовали за ней вместе с малышом. Также вероятно, что этой зимой на участке этой самки много пропитания, и рыси не конкурируют за пищу.

    «В целом, они могут быть весьма социальными и охотно взаимодействуют друг с другом. Социальные связи могут сохраняться на протяжении длительного срока. Пространственное распределение ресурсов (в частности, пищи) зачастую определяет разреженность популяции хищника и нюансы наблюдаемой пространственно-социальной структуры, которая может быть довольно пластичной», — рассказала старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Анна Ячменникова.

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    РысьКамчатский крайКроноцкий заповедник
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