Семейство рысей пришло к охранникам Кроноцкого заповедника. Пока люди снимали котят, те пристально наблюдали в ответ

Видео: Кроноцкий государственный заповедник
Редкое зрелище запечатлели на Камчатке сотрудники службы охраны Кроноцкого заповедника. К их дому вышли сразу пять рысей. Кошачье семейство удалось заснять на фото и видео.
Накануне года кота по восточному календарю сотрудники Кроноцкого заповедника, находясь в служебном доме на кордоне «Семячик», заметили за окном рысь, сообщили в пресс-службе заповедника. Присмотревшись, они поняли, что это целое семейство, да еще и большое. «Это взрослая самка, два подросших котёнка и один гораздо меньшего размера. Ещё одного зверя мы разглядеть не успели, увидели только, как сверкают его пятки в лесу — возможно, это был отец семейства», — рассказала одна из инспекторов Юлия.
Видео: Кроноцкий государственный заповедник
Любопытных котят удалось запечатлеть не только из окна, но и на улице. А вернувшись в дом, сотрудники заметили, что и сами стали объектами пристального внимания: маленький котенок с любопытством подсматривал за жизнью инспекторов в окно. «Его наблюдение за нашим бытом длилось около минуты, он даже не замечал съёмки», — добавила Юлия.
Видео: Кроноцкий государственный заповедник
Рыси предоставили сотрудникам службы охраны целых семь минут, чтобы собой полюбоваться, после чего убежали по своим делам. В 2023 году это первая встреча с кошачьими «лоб в лоб» в окрестностях Семячикского лимана.
В заповеднике предположили, что подросшие котята — самочки. В таком случае вполне вероятно, что, даже немного повзрослев, они держатся на участке матери или рядом с ним. Летом, когда у матери появился новый выводок, старшие котята могли с ней не контактировать, а зимой та, похоже, не против, чтобы они следовали за ней вместе с малышом. Также вероятно, что этой зимой на участке этой самки много пропитания, и рыси не конкурируют за пищу.
«В целом, они могут быть весьма социальными и охотно взаимодействуют друг с другом. Социальные связи могут сохраняться на протяжении длительного срока. Пространственное распределение ресурсов (в частности, пищи) зачастую определяет разреженность популяции хищника и нюансы наблюдаемой пространственно-социальной структуры, которая может быть довольно пластичной», — рассказала старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Анна Ячменникова.