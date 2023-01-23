В России сертифицируют новые поезда, которые заменят «Ласточки»

«Ласточка» в 2023 году полностью станет российской. Планируется сертификация нового электропоезда с отечественным тяговым приводом. Об этом 23 января рассказал замглавы РЖД Дмитрий Пегов ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники».



По его словам, новый поезд будет аналогом «Ласточки» серии ЭС2Г «Стандарт». Изменения коснутся внешнего вида головного вагона. Двухсистемный аналог «Ласточки» будет сертифицирован еще через год — в 2024-м.

«Также параллельно ведутся работы по разработке принципиально новых электропоездов, таких как двухэтажные для городского и межрегионального сообщения, электропоезда с автономной тягой с учетом использования аккумуляторных батарей», — добавил Дмитрий Пегов.