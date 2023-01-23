    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, зап

    779мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.67eur74.34

    Санкции и контрсанкции

    В России сертифицируют новые поезда, которые заменят «Ласточки»

    2003
    3 комментария

    «Ласточка» в 2023 году полностью станет российской. Планируется сертификация нового электропоезда с отечественным тяговым приводом. Об этом 23 января рассказал замглавы РЖД Дмитрий Пегов ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники».

    По его словам, новый поезд будет аналогом «Ласточки» серии ЭС2Г «Стандарт». Изменения коснутся внешнего вида головного вагона. Двухсистемный аналог «Ласточки» будет сертифицирован еще через год — в 2024-м.

    «Также параллельно ведутся работы по разработке принципиально новых электропоездов, таких как двухэтажные для городского и межрегионального сообщения, электропоезда с автономной тягой с учетом использования аккумуляторных батарей», — добавил Дмитрий Пегов.

    Новые серии электропоездов «Ласточка» с российскими комплектующими ООО «Уральские локомотивы» начало прорабатывать после того, как в 2022 году у предприятия и его поставщиков возникли сложности с иностранными комплектующими.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РЖДПоезд
    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close