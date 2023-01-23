Девушка с игрушечным ружьем устроила переполох в Железногорске

Информация о человеке, который бродил по улицам Железногорска с оружием, не подтвердилась. Что на самом деле произошло 23 января, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сегодня вечером к полицейским обратился местный житель, который рассказал, что на фотографиях и видеозаписях в социальных сетях он узнал свою 19-летнюю дочь.