Девушка с игрушечным ружьем устроила переполох в Железногорске

Информация о человеке, который бродил по улицам Железногорска с оружием, не подтвердилась. Что на самом деле произошло 23 января, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Сегодня вечером к полицейским обратился местный житель, который рассказал, что на фотографиях и видеозаписях в социальных сетях он узнал свою 19-летнюю дочь.
Оперативники выехали по адресу проживания заявителя. Там они нашли игрушечное ружьё с пластиковыми пулями. Девушка объяснила, что заказала его в интернет-магазине. Её засняли на камеру в тот момент, когда она несла покупку домой из пункта выдачи.
«В настоящее время девушка доставлена в территориальное подразделение полиции для опроса и выяснения всех обстоятельств произошедшего», — добавили в главке.
Ранее в местных пабликах появились предупреждающие сообщения. В них говорилось о подозрительном мужчине с ружьём в руках, которого заметили на территории одной из школ. В группах администрации города распространилась информация о том, что в школах и детских садах усилен режим безопасности.