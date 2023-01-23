    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, зап

    779мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.67eur74.34

    Девушка с игрушечным ружьем устроила переполох в Железногорске

    3429
    9 комментариев

    Информация о человеке, который бродил по улицам Железногорска с оружием, не подтвердилась. Что на самом деле произошло 23 января, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

    Сегодня вечером к полицейским обратился местный житель, который рассказал, что на фотографиях и видеозаписях в социальных сетях он узнал свою 19-летнюю дочь.

    ПоделитьсяПоделиться

    Оперативники выехали по адресу проживания заявителя. Там они нашли игрушечное ружьё с пластиковыми пулями. Девушка объяснила, что заказала его в интернет-магазине. Её засняли на камеру в тот момент, когда она несла покупку домой из пункта выдачи.

    «В настоящее время девушка доставлена в территориальное подразделение полиции для опроса и выяснения всех обстоятельств произошедшего», — добавили в главке.

    Ранее в местных пабликах появились предупреждающие сообщения. В них говорилось о подозрительном мужчине с ружьём в руках, которого заметили на территории одной из школ. В группах администрации города распространилась информация о том, что в школах и детских садах усилен режим безопасности.

    Фото: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ
    ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОружиеРужьеЧеловек с ружьемОружие в общественном местеДевушка с ружьем
    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close