Доля семейной ипотеки выросла до 74%. Это стимулирует спрос на «двушки» и «трешки», но компактные

Изменения в условиях семейной ипотеки вызвали всплеск спроса на нее, а это, в свою очередь, может стимулировать спрос на семейные двух- и трехкомнатные квартиры. Как уточняют в ГК «А101», это коснется в основном компактных лотов.



По данным аналитиков, с начала года доля семейной ипотеки в структуре заявок рекордно выросла — сейчас на нее приходится 74% от общего числа ипотечных заявок против 40% в декабре прошлого года. При всей востребованности семейных квартир с несколькими комнатами площадь жилья на первичном рынке сокращается. Сейчас в Петербурге средняя площадь двухкомнатных квартир составляет 59 кв. м, для трехкомнатных — 80 кв. м. В Ленобласти, соответственно, 54 и 69 кв. м. По прогнозам директора по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге Марии Орловой, в 2023 году этот показатель еще снизится относительно прошлого года.

