Доля семейной ипотеки выросла до 74%. Это стимулирует спрос на «двушки» и «трешки», но компактные

Изменения в условиях семейной ипотеки вызвали всплеск спроса на нее, а это, в свою очередь, может стимулировать спрос на семейные двух- и трехкомнатные квартиры. Как уточняют в ГК «А101», это коснется в основном компактных лотов.
По данным аналитиков, с начала года доля семейной ипотеки в структуре заявок рекордно выросла — сейчас на нее приходится 74% от общего числа ипотечных заявок против 40% в декабре прошлого года. При всей востребованности семейных квартир с несколькими комнатами площадь жилья на первичном рынке сокращается. Сейчас в Петербурге средняя площадь двухкомнатных квартир составляет 59 кв. м, для трехкомнатных — 80 кв. м. В Ленобласти, соответственно, 54 и 69 кв. м. По прогнозам директора по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге Марии Орловой, в 2023 году этот показатель еще снизится относительно прошлого года.
—Теперь, когда семейную ипотеку можно оформлять, имея двух несовершеннолетних детей любого возраста, её популярность неизбежно вырастет, — считает Мария Орлова. — В то же время динамика реальных доходов населения и рост спроса на развитую городскую среду приведут к тому, что покупатель при прочих равных выберет квартиру меньшего размера, но в проекте с разнообразной инфраструктурой, колясочными, кладовыми, глубокими балконами и т. п.
При этом эксперт не видит предпосылок снижения цен на первичном рынке. Напротив — волатильность ключевой ставки, рост стоимости заемных денег и строительных материалов привели к годовому росту цен на уровне 20%.
— Сейчас минимальная цена заложена в согласованную с банком финансовую модель, которая учитывает и рост расходной части проекта, и заявленный уровень продукта, качество которого не должно пострадать, — добавила эксперт. — Наступили времена высокой конкуренции за покупателя, в которой побеждает предложивший сильный продукт в сочетании с привлекательной ценой.