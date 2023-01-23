Футбольный судья в Португалии впервые в истории показал белую карточку

Знаковое событие произошло в матче четвертьфинала женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом». Как сообщает Sport Bible, впервые в истории футбола во время игры судья показал белую карточку.



По ходу матча одна из футболисток почувствовала серия плохо. На поле для оказания экстренной помощи выбежали медицинские бригады обеих команд. После того, как спортсменку привели в чувство, арбитр показал им белую карточку в качестве благодарности.

Матч завершился победой «Бенфики» со счетом 5:0.

Белые карточки — новая инициатива в Португалии. В отличие от желтых и красных, которые предназначены для наказания команд, белая карточка вместо этого показывается для похвалы клубов за честную игру. Идея предназначена для поощрения этических ценностей в спорте.