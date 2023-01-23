BMW протаранил ворота парка в музее-заповеднике Петергоф

Сотрудники Росгвардии в Петродворцовом районе Петербурга задержали водителя, который автомобилем повредил имущество музея-заповедника Петергоф. Ночной таран заметили с поста охраны.
Во втором часу ночи 21 января водитель автомобиля BMW 520 не справился с управлением и врезался в закрытые металлические ворота на въезде в парк «Александрия» со стороны Зверинской улицы, сообщает 23 января пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти. На фото с места ДТП видно, что машина наполовину заехала в ворота.
Произошедшее увидел сотрудник Росгвардии, находившийся на посту охраны государственного музея-заповедника «Петергоф». Он нажал кнопку тревожной сигнализации, и в 01:35 прибывший наряд вневедомственной охраны задержал водителя BMW. Автомобилист в аварии не пострадал, так что его передали подоспевшим сотрудникам ДПС. Сумма ущерба устанавливается.