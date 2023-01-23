Сезонный вклад — женский, валютный — мужской: как копят деньги разные вкладчики

Самыми популярными вкладами по итогам 2022 года стали сезонные. По данным исследования поведения вкладчиков, проведенного Банком «Санкт-Петербург», самым важным критерием для клиентов по-прежнему является наибольшая доходность.
Как отмечают в банке, сезонные вклады открываются, например, только на зиму или только на лето, они не предполагают пополнения или снятия денег. Но по истечении срока большинство клиентов все же продлевает вклад, иногда добавив средств.
Самый популярный месяц среди вкладчиков — декабрь, 72% клиентов банка выбрали именно зимний сезонный вклад. Средняя сумма такого вклада по всем клиентам банка составила 700 тыс. руб.
Чаще всего сезонный вклад открывают женщины, их 69% вкладчиков, а 31% приходится на мужчин. Причем сезонные вклады популярнее всего у клиентов в возрасте 55+ — их доля 71%. Как отмечают в банке, в принципе, контингент вкладчиков — взрослые люди, которые зарабатывают и хотят накопить. Из них 19% — это клиенты в возрасте 40–55 лет, 8% — 30–40 лет. Молодежи до 30 лет среди вкладчиков всего около 2%, эта категория открывает депозит, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке, свадьбу или автомобиль.
На втором месте по популярности — вклад, позволяющий накопить к определенной дате, определенной самим клиентом, который можно пополнять. На третьем месте оказались валютные депозиты, которые преимущественно открывают мужчины, средний возраст — 50 лет.