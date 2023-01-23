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    Алишер Усманов сообщил РСПП, что отходит от активной деятельности и выходит на пенсию

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    Предприниматель Алишер Усманов попросил освободить его от членства в Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом 23 января сообщает РБК, который ссылается на источник в организации.

    Недавно в Telegram-каналах появилась фотография заявления Усманова на имя президента РСПП Александра Шохина. «В связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности прошу освободить меня от членства в Бюро Правления РСПП», — говорится в документе.

    По сведениям РБК, 25 января пройдёт заседание Бюро союза, в ходе которого заявление Усманова планируют рассмотреть.

    Российский союз промышленников и предпринимателей — общероссийская общественная организация, которая представляет интересы деловых кругов. Была основана летом 1990 года по аналогии с существовавшим в начале XX века Союзом промышленных и торговых предприятий Российской империи. Среди целей союза — консолидация усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, а также повышение статуса российского бизнеса в стране и мире и содействие модернизации экономики.

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    Алишер УсмановРСПП
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