Алишер Усманов сообщил РСПП, что отходит от активной деятельности и выходит на пенсию

Предприниматель Алишер Усманов попросил освободить его от членства в Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом 23 января сообщает РБК, который ссылается на источник в организации.

Недавно в Telegram-каналах появилась фотография заявления Усманова на имя президента РСПП Александра Шохина. «В связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности прошу освободить меня от членства в Бюро Правления РСПП», — говорится в документе.

По сведениям РБК, 25 января пройдёт заседание Бюро союза, в ходе которого заявление Усманова планируют рассмотреть.