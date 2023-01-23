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    Среди кустов в Петербурге заметили необычную птицу с раскидистым хохолком

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    В Невском районе Петербурга среди кустов вышагивала необычная птица с раскидистым хохолком. Фотографиями свободолюбивого пернатого 23 января поделилась наша юная читательница.

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    По её словам, поимка продолжалась около 10 минут у СОШ № 327 на улице Ткачей. На это ушла часть школьной перемены.

    «Птица будет временно жить в квартире моей одноклассницы», — поделилась девушка. Кем является прежний хозяин животного и откуда оно сбежало, — неизвестно.

    Чтобы узнать о крылатой незнакомке побольше, «Фонтанка» обратилась за помощью к эксперту по оценке птиц — Анатолию Вахрамееву.

    «Судя по всему, это павловская белая порода кур. От той же султанки её отличает то, что пальцев не пять, а четыре, также есть оперённость на плюсне. Плюсна — местечко над пальчиками. У многих куриных эта часть — без перьев», — рассказал он.

    На выставках такая пернатая бы не снискала успеха. Всё дело — в желтизне когтей и клюва. «Я такую птицу бракую. Цвет должен быть белый. <...> Если говорить по выставочной оценке, у этой птицы есть недостатки, — в том числе желтизна в гриве, хохолке», — объяснил специалист.

    При этом широкая форма хохолка птицы, по его словам, говорит об относительно недавнем вливании крови другой породы.

    Цели для этого, заявил он, могут быть разными. «Иногда — уйти от инбридинга. Иногда для добавления каких-либо дополнительных признаков от добавляемой породы (например, крупность, или чистота белой окраски оперения и т.д.)», — уточнил наш собеседник.

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