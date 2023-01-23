В московской квартире нашли тело пенсионерки. Под подозрением — самый близкий

В Москве нашли тело пенсионерки с ранениями на туловище. Она могла получить смертельный удар от того, кому дала жизнь. О случившемся рассказали 23 января в Telegram-канале столичной прокуратуры.



Известно, что погибшей было 64 года. В момент происшествия в квартире на Витебской улице также находились её 33-летний сын и 41-летняя дочь. Последнюю госпитализировали с похожими повреждениями.

Подозрения силовиков пали на мужчину — его задержали. «Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений, в том числе по факту убийства женщины и покушения на убийство ее дочери», — добавили в пресс-службе ведомства.