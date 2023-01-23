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    Валерий Сюткин добавит Петербургу элегантного рок-н-ролла

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    Начало года не балует изобилием концертов — многие артисты предпочитают отдохнуть после новогодних корпоративов или осенних гастролей, но «стиляга из Москвы» Валерий Сюткин уже готов радовать поклонников. 26 января музыкант будет ждать всех желающих в клубе «Космонавт» (16+).

    Фото: cosmonavt.su/
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    Что будем петь? Разумеется, старые знакомые хиты — «7 тысяч над Землей», «Я то, что надо», «Оранжевый галстук», «Любите, девушки» и так далее. Возможно, будут и какие-то новинки, но ими Сюткин, прямо скажем, не балует — последний полноформатный альбом он выпустил в 2017 году. С тех пор у музыканта выходил только сборник лучших песен и несколько синглов.

    Впрочем, и тех шлягеров, что уже написаны, с лихвой хватит на хороший концерт. Сюткину как будто бы и самому интереснее переосмысливать старое, а не сочинять новое. Намекает на это и то, что в 2021 году музыкант сделал ремастер всех своих клипов, так что теперь их можно смотреть в HD. Вот, например, видео 1995 года на песню «Вверх и вниз».

    Одним словом, если вам хочется провести вечер в атмосфере светлой ностальгии, то концерт Валерия Сюткина — ваш выбор. И не забудьте надеть самый яркий галстук.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: cosmonavt.su/

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