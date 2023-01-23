Петербуржцев приглашают в самую большую библиотеку «по истории религии»

Михаил Иванович Горчаков (20.05.1838–05.06.1910) — митрофорный протоиерей, член Госсовета, заслуженный ординарный профессор Университета, был деканом юридического факультета. Утверждал, что церковное право надо преподавать как юридическую дисциплину, и представлялся юристом, а не богословом. О студентах очень пекся. Ходатайствовал за них во время студенческих волнений 1899 года. В 1891 году одному студенту на экзамене по церковному праву поставил оценку «весьма удовлетворительно» — выше быть не могло. Студента звали Владимир Ульянов.

В фондах библиотеки ГМИР есть брошюра, принадлежавшая священнику Михаилу Горчакову. Это просто один из примеров того, какие потрясающие истории прячутся за не самыми, возможно, примечательными с виду старыми книгами из собрания ГМИР. А за примечательными — тем более.



Научная библиотека ГМИР была создана в 1932 году. Если говорить о светских библиотеках, то она в принципе единственная, где собрана такая широчайшая коллекция религиозных книг, — и не только религиозных: почти сотня книг из личных коллекций представителей императорской семьи, литература археологическая, этнографическая, историческая — и, конечно, атеистическая, не случайно музей изначально назывался «религии и атеизма».

