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    Билл Гейтс инвестирует в стартап, который должен снизить выброс метана коровами

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    Фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures стал инвестором стартапа Rumin8, который производит кормовые добавки, призванные уменьшить выброс метана коровами. Об этом 23 января сообщает Bloomberg.

    «Согласно исследованиям, если коровы будут есть морские водоросли, они начнут выбрасывать на 98 % меньше метана. Почти треть искусственных выбросов метана приходится на скот — это крупнейший «вкладчик» глобального потепления после углекислого газа», — отмечает издание.

    Проект также финансируют основатель Amazon Джефф Безос, китайский предприниматель, основатель Alibaba Group Джек Ма и австралийский миллиардер Эндрю Форрест со своим холдингом Harvest Road. На этом этапе финансирования Гейтс и Форрест привлекли 12 миллионов долларов.

    Стартап производит кормовую добавку с содержанием бромоформа, который вырабатывается морскими водорослями.

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    КоровыМетанСтартапБилл Гейтс
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