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    Обеспокоенная жена и быстрая ГИБДД: в Подмосковье спасли водителя, у которого случился инсульт за рулем

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    Видео: «МВД Медиа» / YouTube

    Водитель автомобиля пропал со связи между Рязанью и Москвой. Быстрая реакция родных и полиции не дали этой истории закончиться трагично.

    В ГИБДД Московской области поступило сообщение от жительницы Москвы. Женщина рассказала, что ее 47-летний муж поехал на своем KIA Sorento из Рязани в Москву и перестал выходить на связь, сообщает 23 января «МВД Медиа». Определив примерный маршрут мужчины, полицейские поехали по нему, и на 133-м километре трассы Р-22 «Каспий» заметили на обочине «Соренто» с повреждениями: у машины было разбито стекло водительской двери и оторвано боковое зеркало.

    За рулем «КИА» сидел мужчина с признаками инсульта: он не мог двигаться и внятно разговаривать, реакция была замедлена. Инспекторы включили «аварийку» на KIA и проблесковые маячки на служебной машине, чтобы обеспечить безопасность движения, вызвали скорую и сообщили о местонахождении водителя родным.

    По прибытии медиков полицейские вытащили мужчину из автомобиля, уложили на носилки и передали для дальнейшей госпитализации. Сейчас мужчина проходит лечение. Со слов родных, своим спасением он во многом обязан тому, что его своевременно нашли и передали медикам.

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