Обеспокоенная жена и быстрая ГИБДД: в Подмосковье спасли водителя, у которого случился инсульт за рулем

Видео: «МВД Медиа» / YouTube

Водитель автомобиля пропал со связи между Рязанью и Москвой. Быстрая реакция родных и полиции не дали этой истории закончиться трагично.

В ГИБДД Московской области поступило сообщение от жительницы Москвы. Женщина рассказала, что ее 47-летний муж поехал на своем KIA Sorento из Рязани в Москву и перестал выходить на связь, сообщает 23 января «МВД Медиа». Определив примерный маршрут мужчины, полицейские поехали по нему, и на 133-м километре трассы Р-22 «Каспий» заметили на обочине «Соренто» с повреждениями: у машины было разбито стекло водительской двери и оторвано боковое зеркало.