Обеспокоенная жена и быстрая ГИБДД: в Подмосковье спасли водителя, у которого случился инсульт за рулем

Видео: «МВД Медиа» / YouTube
Водитель автомобиля пропал со связи между Рязанью и Москвой. Быстрая реакция родных и полиции не дали этой истории закончиться трагично.
В ГИБДД Московской области поступило сообщение от жительницы Москвы. Женщина рассказала, что ее 47-летний муж поехал на своем KIA Sorento из Рязани в Москву и перестал выходить на связь, сообщает 23 января «МВД Медиа». Определив примерный маршрут мужчины, полицейские поехали по нему, и на 133-м километре трассы Р-22 «Каспий» заметили на обочине «Соренто» с повреждениями: у машины было разбито стекло водительской двери и оторвано боковое зеркало.
За рулем «КИА» сидел мужчина с признаками инсульта: он не мог двигаться и внятно разговаривать, реакция была замедлена. Инспекторы включили «аварийку» на KIA и проблесковые маячки на служебной машине, чтобы обеспечить безопасность движения, вызвали скорую и сообщили о местонахождении водителя родным.
По прибытии медиков полицейские вытащили мужчину из автомобиля, уложили на носилки и передали для дальнейшей госпитализации. Сейчас мужчина проходит лечение. Со слов родных, своим спасением он во многом обязан тому, что его своевременно нашли и передали медикам.