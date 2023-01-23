Минцифры начнёт принимать заявки на отсрочку для «айтишников» в рамках весеннего призыва

Заявки на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва начнут принимать 23 января. Об этом сообщили в Минцифры России.



«Отсрочка от срочной службы для IТ-специалистов действует с марта 2022 года. В этом году форма для отсрочки откроется 23 января», — говорится в записи.

Уточняется, что правила подачи заявлений меняются. Теперь информацию о себе может заполнить сам сотрудник. Нужно успеть сделать это до 6 февраля через «Госуслуги», а работодатель увидит заявления в своём личном кабинете на портале.