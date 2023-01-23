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    Минцифры начнёт принимать заявки на отсрочку для «айтишников» в рамках весеннего призыва

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    Заявки на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва начнут принимать 23 января. Об этом сообщили в Минцифры России.

    «Отсрочка от срочной службы для IТ-специалистов действует с марта 2022 года. В этом году форма для отсрочки откроется 23 января», — говорится в записи.

    Уточняется, что правила подачи заявлений меняются. Теперь информацию о себе может заполнить сам сотрудник. Нужно успеть сделать это до 6 февраля через «Госуслуги», а работодатель увидит заявления в своём личном кабинете на портале.

    При этом если у работника нет личного кабинета или он не отправил свои данные, организация может внести его в список самостоятельно.

    «Компании до 9 февраля необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через «Госуслуги». От одной организации может быть несколько списков», — сказано в сообщении. Министерство до 1 марта передаст списки в Минобороны, а с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

    Желающие получить отсрочку должны отвечать ряду критериев: иметь российское гражданство, быть в возрасте от 18 до 27 лет и работать по трудовому договору. Кроме того, они должны быть сотрудниками аккредитованных IT-компаний не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Фирма должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж работника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился в течение года после окончания учебы.

    Напомним, IT-специалистам уже давали отсрочку от срочной службы во время весеннего и осеннего призывов прошлого года.

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