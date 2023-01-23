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    Хайп не по чину. Эпатажный король столичной похоронки отрекся от неваляшки с косой

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    Глава крупнейшего в России ритуального холдинга Олег Шелягов января прокомментировал похоронный мерч, приписываемый ГБУ «Ритуал», фото которого несколько дней гуляют по соцсетям. По словам бизнесмена, журналисты просили его ответить, зачем компания это сделала. Шелягов написал, что предпочел бы сначала потрогать сувенирку руками, а потом уже озвучивать мнение, но запросов было слишком много.

    «Я не буду обсуждать, насколько корректно и уместно на сегодняшний день Государственному Бюджетному Учреждению Ритуал тратить бюджетные ( и даже "внебюджетные"!) деньги на Такое... Даже если бы мы не жили сейчас в ситуации СВО, "государственному бюджетному" идти в "хайп" — кажется не совсем правильным, не "по чину”», — написал Олег Шелягов в своем телеграм-канале.

    Бизнесмен выразил уверенность в том, что столичный мэр Сергей Собянин не согласовывал такую маркетинговую кампанию и «хотя бы пожурит» ритуальщиков за неуместный хайп. В завершении Шелягов заявил, что к ГБУ «Ритуал» не имеет никакого отношения, только к Ritual.ru.

    На прошлой неделе в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что ГБУ «Ритуал» якобы намерено выпустить на рынок собственный мерч. На суд пользователей были представлены черная неваляшка с косой, снежный шар, внутри которого надгробия, а также шопер и футболка. Другие издания показали в добавок к ним духи с ароматами свежей могилы, цветочных похорон и канадского гроба. Насколько реальна эта продукция — неизвестно, на сайте ГБУ она не представлена.

    Московский бизнесмен с ленинградскими корнями Олег Шелягов — одна из ключевых фигур столичного похоронного бизнеса. В столице холдинг Ritual.ru «похоронного короля» (как прозвали Шелягова в СМИ) на равных делит рынок ритуальных услуг с ГБУ «Ритуал» — фигурантом расследования Ивана Голунова. Ritual.ru предлагает ритуальные услуги в 79 городах России.

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    МерчРитуальные услуги
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