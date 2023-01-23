Хайп не по чину. Эпатажный король столичной похоронки отрекся от неваляшки с косой

Глава крупнейшего в России ритуального холдинга Олег Шелягов января прокомментировал похоронный мерч, приписываемый ГБУ «Ритуал», фото которого несколько дней гуляют по соцсетям. По словам бизнесмена, журналисты просили его ответить, зачем компания это сделала. Шелягов написал, что предпочел бы сначала потрогать сувенирку руками, а потом уже озвучивать мнение, но запросов было слишком много.



«Я не буду обсуждать, насколько корректно и уместно на сегодняшний день Государственному Бюджетному Учреждению Ритуал тратить бюджетные ( и даже "внебюджетные"!) деньги на Такое... Даже если бы мы не жили сейчас в ситуации СВО, "государственному бюджетному" идти в "хайп" — кажется не совсем правильным, не "по чину”», — написал Олег Шелягов в своем телеграм-канале.