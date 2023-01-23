Пора в лес по грибы. Под Петербургом растут оранжевые красавцы, которые лучше не нюхать

Необычный зимний гриб встретил в лесу под Петербургом биолог Павел Глазков. «Знакомые грибники в последние дни находили зимние опята, а мне повезло обнаружить вот такого красавца!» — рассказывает он в своём канале «Каждой твари по паре» 23 января.
Вёшенку оранжевую, или Филлото́псис гнездовидный (Phyllotopsis nidulans) Глазков встретил в выходные во Всеволожском районе. Этот гриб — осенний, но в регионах с мягким климатом может расти всю зиму и способен сохранять яркую оранжевую окраску до ранней весны. Он относится к несъедобным, хотя и не ядовит: случаи пищевых отравлений филлотопсисом неизвестны. Но он даже зимой испускает гнилостный запах.
«Есть гурманы-грибники, которые на свой страх и риск пробовали на вкус эту рыжую красоту. Дегустаторы описывали, что после жарки гриб имел сильный гнилостный запах, и к тому же при разжевывании хорошо ощущалась деревянно-волокнистая структура рыжего красавца», — отмечает Павел Глазков.
Петербургские грибники часто встречают вёшенки поздней осенью и зимой, даже в Удельном парке накануне Нового года. Чаще собирают съедобные зимние опята (Flammulina velutipes).