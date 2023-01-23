    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, с-з

    780мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.67eur74.34

    Пора в лес по грибы. Под Петербургом растут оранжевые красавцы, которые лучше не нюхать

    1852
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Необычный зимний гриб встретил в лесу под Петербургом биолог Павел Глазков. «Знакомые грибники в последние дни находили зимние опята, а мне повезло обнаружить вот такого красавца!» — рассказывает он в своём канале «Каждой твари по паре» 23 января.

    Вёшенку оранжевую, или Филлото́псис гнездовидный (Phyllotopsis nidulans) Глазков встретил в выходные во Всеволожском районе. Этот гриб — осенний, но в регионах с мягким климатом может расти всю зиму и способен сохранять яркую оранжевую окраску до ранней весны. Он относится к несъедобным, хотя и не ядовит: случаи пищевых отравлений филлотопсисом неизвестны. Но он даже зимой испускает гнилостный запах.

    «Есть гурманы-грибники, которые на свой страх и риск пробовали на вкус эту рыжую красоту. Дегустаторы описывали, что после жарки гриб имел сильный гнилостный запах, и к тому же при разжевывании хорошо ощущалась деревянно-волокнистая структура рыжего красавца», — отмечает Павел Глазков.

    Петербургские грибники часто встречают вёшенки поздней осенью и зимой, даже в Удельном парке накануне Нового года. Чаще собирают съедобные зимние опята (Flammulina velutipes).

    Фото: Каждой твари по паре/Павел Глазков

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьВешенкиГрибникиГрибыГрибы зимойГрибы в лесу
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close