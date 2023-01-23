В Петербурге — один день мягкой зимы перед очередной резкой сменой погоды

Новая неделя в Петербурге начинается со слабоморозной погоды и небольшого снега, который несёт белорусский циклон. Но совсем скоро ожидается новая оттепель.



В прогнозе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 23 января — небольшой снег, слабый ветер, гололедица, днём минус 2–4 градуса.

