В Петербурге — один день мягкой зимы перед очередной резкой сменой погоды

Новая неделя в Петербурге начинается со слабоморозной погоды и небольшого снега, который несёт белорусский циклон. Но совсем скоро ожидается новая оттепель.
В прогнозе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 23 января — небольшой снег, слабый ветер, гололедица, днём минус 2–4 градуса.
Температура выше нормы, отмечает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Метеорологические условия в регионе сформирует небольшой, частный циклон, раскрутившийся накануне над севером Белоруссии и медленно смещающийся на северо-восток. Атмосферное давление будет падать и составит, по данным центра,
Если давление в Петербурге достигнет 778 мм рт. ст., оно станет самым высоким для 23 января за 10 лет, сообщает «Яндекс.Погода». Это, по информации сервиса, третий рекорд за неделю, на 1 мм выше, чем было вчера. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 14 до 0 градусов. Самое холодное 23 января выдалось в 1967 году, минус 26 днём, а самое тёплое — в 2002 году, плюс 4.
В ночь на вторник, по прогнозу СЗ УГМС, ожидается минус 4–6 градусов, а уже днём — до плюс 1. В среду, 25 января, плюс 2–4 градуса — новая оттепель.