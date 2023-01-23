Германия решила не запрещать Польше поставлять на Украину танки Leopard

Власти Германии не собираются препятствовать Польше в поставках немецких танков
Бербок рассказала, что Польша не запрашивала официально одобрение Берлина, но добавила, что «если бы нас попросили, мы бы не стали мешать».
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Власти Германии не собираются препятствовать Польше в поставках немецких танков
Бербок рассказала, что Польша не запрашивала официально одобрение Берлина, но добавила, что «если бы нас попросили, мы бы не стали мешать».
Вопрос поставки Украине танков Leopard 2 активно обсуждается в течение последних нескольких недель. В частности, дискуссия велась на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», однако союзники так и не пришли к единому мнению.
Польша заявляет о готовности поставить танки немецкого производства, но для этого нужно одобрение правительства ФРГ.
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