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    Германия решила не запрещать Польше поставлять на Украину танки Leopard

    2014
    2 комментария

    Власти Германии не собираются препятствовать Польше в поставках немецких танков Leopard 2 немецкого производства Украине. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает 22 января Associated Press.

    Бербок рассказала, что Польша не запрашивала официально одобрение Берлина, но добавила, что «если бы нас попросили, мы бы не стали мешать».

    Вопрос поставки Украине танков Leopard 2 активно обсуждается в течение последних нескольких недель. В частности, дискуссия велась на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», однако союзники так и не пришли к единому мнению.

    Польша заявляет о готовности поставить танки немецкого производства, но для этого нужно одобрение правительства ФРГ.

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    ГерманияПольшаТанкиБоевые действия на Украине
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